Безработица в России за один месяц «приросла» более чем на 2 процента

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17 июля 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

В России в июне 2020 года число безработных составило около 4,6 млн человек – это 6,2% экономически активного населения.

О таких предварительных данных сообщается в материалах Росстата. В сравнении с июнем 2019 года этот показатель вырос на 38,1%, а прирост к маю 2020 года составил 2,1%.

Численность экономически активного населения в июне 2020 года составила 74,7 млн человек, что, в свою очередь, составляет 51% от общей численности населения РФ.

Росстат также сообщает, что в госучреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 2,8 млн человек, в том числе 2,6 млн человек получали пособие по безработице.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал самую главную задачу экономической политики на данный момент: дать людям возможность работать.