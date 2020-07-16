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Путин назвал самую главную задачу экономической политики на данный момент: дать людям возможность работать, зарабатывать

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Путин назвал самую главную задачу экономической политики на данный момент: дать людям возможность работать, зарабатывать
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин в четверг, 16 июля, провёл совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Глава государства назвал самой главной задачей экономической политики – "восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи". Путин, отметим, провёл в режиме видеоконференции.

Президент заявил, что "эпидемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения в буквальном смысле заморозили глобальную экономику".

По его данным, в большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг, и некоторых странах до критического уровня выросла и безработица.

Он привел показатели российский экономики: в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12%; в мае снижение составило 10,9%.

Путин отметил, что "глубина кризиса оказалась очень серьёзной, а его негативные последствия – ощутимыми для граждан". Он напомнил, какая поддержка была оказана бизнесу и семьям с детьми.

"Объёмы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для России беспрецедентными", - сказал он и подчеркнул, что "задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена".

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