В России за сутки скончались 153 человека с коронавирусом нового типа
21 июля 2020, 11:05[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России скончались 153 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, в частности, за прошедшие 24 часа 27 пациентов с коронавирусом нового типа умерли в Санкт-Петербурге, 17 – в Москве, 16 – в Красноярском крае. С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 12 580 человек в России.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество заразившихся COVID-19 в России увеличилось на 5 842. В оперативном штабе уточнили, что прирост ниже 6 000 выявляется в стране уже два дня подряд.
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