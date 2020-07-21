В России за сутки выявили 5 842 зараженных COVID-19

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21 июля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Lukas Schulze/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа в России увеличилось на 5 842. В оперативном штабе уточнили, что прирост ниже 6 000 выявляется в стране уже два дня подряд.

Количество выписанных в России за сутки пациентов, у которых диагностировали COVID-19, достигло 8 782. В общей сложности с начала пандемии выписали 562 384 пациента.

Общее число заразившихся на территории Российской Федерации составило 783 328 человек.

Количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции за сутки выросло на 153 против 85 накануне днем. Всего от инфекции скончались 12 580 пациентов.