Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 5 842 зараженных COVID-19

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 5 842 зараженных COVID-19
лаборатория, Lukas Schulze/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа в России увеличилось на 5 842. В оперативном штабе уточнили, что прирост ниже 6 000 выявляется в стране уже два дня подряд.

Количество выписанных в России за сутки пациентов, у которых диагностировали COVID-19,  достигло 8 782. В общей сложности с начала пандемии выписали 562 384 пациента. 

Общее число заразившихся на территории Российской Федерации составило 783 328 человек.

Количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции за сутки выросло на 153 против 85 накануне днем. Всего от инфекции скончались 12 580 пациентов.

ЕТ

Экономика

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Предполагаемая деноминация в Российской Федерации не приведет ни к чему хорошему. С таким заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил экономист, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью