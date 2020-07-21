Оперштаб перечислил регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19

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21 июля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, в каких регионах отмечен наименьший прирост новых заболевших COVID-19. Отмечается, что в некоторых субъектах федерации за последние сутки не выявили ни одного заразившегося.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Чукотский АО, г. Севастополь 0%, 2. Московская область 0,2%, 3. г. Москва, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Липецкая область 0,3%», - сообщили в оперштабе.

Прирост в 0,4% зафиксировали в Еврейской автономной области, а также Калининградской и Смоленской областях, 0,5% - в Дагестане, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Псковской областях и Чечне.