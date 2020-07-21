Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей
21 июля 2020, 10:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 российские пенсионеры могут получить от государства дополнительные 15 тысяч рублей на лекарства. Идею предложил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.
Хамзаев подчеркнул, что во время пандемии пожилые люди вынуждены тратить больше денег на лекарства и профилактику заболеваний. «В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей», - отметил он.
«Прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тысяч рублей», - указал Хамзаев. Соответствующее предложение он направил главе российского правительства Михаилу Мишустину.
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