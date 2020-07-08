Пенсионеры вынуждены работать

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на предоставление государством пенсий, в нашей стране практически каждый пятый пенсионер вынужден работать. Пенсия остаётся лишь страховой выплатой, спасающей людей от нищеты.



В России отсутствует финансовый инструмент, гарантирующий сохранение и приумножение сбережений на годы вперёд. В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что занятость пожилых людей позволяет им поддерживать своё финансовое положение, реализовывать свой трудовой потенциал и полноценно участвовать в жизни общества. Экономические эксперты отмечают, что россияне всё меньше рассматривают пенсию как единственный источник дохода. Это своего рода базовый уровень финансовой защиты.



Молодым людям уже сейчас необходимо позаботиться о создании финансовой подушки безопасности. Хорошо бы откладывать любые денежные суммы.



Остаётся факт неэффективности накопительной пенсионной системы. Если ранее её разработчики заявляли о ней как о гарантированном пенсионном продукте, то на деле никто не смог оценить его реальные результаты.

Учитывая это, власти намерены через год предложить пенсионерам новый «гарантированный пенсионный план». О его полезности можно будет судить только через несколько лет.



