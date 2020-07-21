Молодой врач скончался в Омске, предварительно, после заражения COVID-19

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21 июля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Молодой врач из Омска, который работал в городской больнице номер 1 имени Кабанова, ушел из жизни в минувший понедельник, 20 июля, предварительно, после заражения коронавирусом нового типа.

Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова выразила соболезнования семье врача Городской больницы № 1 Ергена Колина, который накануне скончался в стационаре одной из омских больниц. В настоящий момент точная причина смерти доктора устанавливается, однако, предполагается, что он умер после заражения COVID-19.

Колину было 43 года. Он продолжал выполнять свои обязанности в условиях борьбы c коронавирусом нового типа. У врача остались супруга и двое детей.