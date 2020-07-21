В Удмуртии число жертв коронавирусной инфекции превысило 40 человек

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21 июля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Число жертв коронавирусной инфекции в Удмуртии достигло 42 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в республике скончались еще два пациента с COVID-19.

«В Удмуртии выявили за сутки 31 новый случай коронавирусной инфекции, 44 человека выздоровели, их выписали», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на 21 июля в Удмуртии зарегистрировано 2142 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. В настоящее время 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии.