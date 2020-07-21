РПЦ отмечает праздник в честь Казанской иконы Богородицы
21 июля 2020, 10:19[ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 21 июля, РПЦ отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская". Речь идет об одном из наиболее известных и почитаемых образов на территории России.
В этот день тожественную литургию в Казанском кафедральном соборе Северной столицы совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Согласно преданию, в 1579 году девочка Матрона увидела во сне Богородицу, которая велела откопать ее икону на месте пожара в Казани. 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно был обнаружен образ. Верующие перенесли икону сначала в Никольскую церковь, а затем – в Благовещенский собор Казани.
Позже список с Казанской иконы был отправлен царю Ивану Грозному в Москву. Она стала одной из самых любимых и почитаемых в России. Впоследствии императрица Екатерина II украсила оклад своей бриллиантовой короной. Иконе были посвящены сотни монастырей и храмов.
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