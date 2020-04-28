Воинский казус иконы «Спаса Нерукотворного»

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28 апреля 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели», Виталий СЕРГЕЕНКОВ ]

nskmitropolia.ru

В начале апреля главные редакторы десятка ведущих бумажных СМИ Смоленска и интернет-изданий и телекомпаний получили любопытное письмо, подписанное военным комиссаром области Владимиром Рыкаловым.

В нем говорится (орфография и стилистика сохранены): «В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации… в период с 26 февраля по 5 мая 2020 проводится перемещение главной иконы Вооруженных Сил Российской Федерации («Спас Нерукотворный») на территории Западного военного округа (далее икона) для ее представления военнослужащим, гражданскому персоналу и членам их семей.

В соответствии с графиком перемещения иконы в Смоленской области она будет выставлена с 6 апреля по 12 апреля 2020 года в г. Смоленске (Успенский кафедральный собор).

С целью организации информационного обеспечений и широкого освещения хода принесения иконы прошу Вас, оказать помощь в распространение вышеизложенной информации для жителей города Смоленска и смоленской области».

Подпись.

Вместо комментария

Да, неисповедимы пути военных. И они часто удивляют, слишком рьяно выполняя приказы, даже не совсем логичные, а порой и просто абсурдные решения вышестоящего начальства. В отличие от названия иконы («Спас Нерукотворный»), люди в пагона часто творят дела свое не головой, но только руками. Как и в этом случае. Военный комиссар Смоленской области наверняка действовал опережающими темпами, но никак не ожидал такого пандемического поворота событий. А тут 2 апреля подоспел и Указ президента России (он же главнокомандующий вооруженными силами РФ (!) «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Здесь как раз яркий пример того, что нездоровая инициатива часто наказуема. Так или иначе получается, что военный комиссар нарушил указ президента страны Владимира Путина. Пусть и неосознанно. Но с другой стороны, он выполнил (по крайней мере очень старался выполнить) решение министра обороны Сергея Шойгу, при этом косвенно нарушая указ главкома.

Сей казус свершился, возможно, еще и потому, что «Почта России» долго несла письмо с красной литерой «Воинская корреспонденция».

Ну а потом все пошло, как пошло.

Связавший с коллегами, некоторыми редакторами и журналистами смоленских СМИ, выяснил, что никто на призыв- приглашение областного военком не откликнулся. Да уже и не могли. Например, в редакции мой бывшей газеты «Рабочий путь» письмо получили после 2 апреля.

А позднее стало известно и другое: главная икона военных России «Спас Нерукотворный» в Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор так и не прибыла. Как пояснил настоятель храма, священник Владислав Баган, передвижение иконы приостановлено в связи с пандемией, карантинами и другими ограничениями до особого распоряжения и лучших времен.