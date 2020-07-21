В Хабаровске объяснили назначение Дегтярева тем, что в деле Фургала нет политических мотивов
21 июля 2020, 10:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровска края, им стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Ранее прежний губернатор региона Сергей Фургал был арестован по подозрению в убийстве.
Зампред Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов уверен, что решение президента указывает на отсутствие политических мотивов в аресте Фургала. «Президент страны уважает выбор жителей нашего региона, поэтому и произошло назначение именно представителя ЛДПР. Это свидетельствует о том, что здесь совершенно нет никакой политики. Если бы была политика, то врио губернатора был бы представителем какой-то иной политической силы», - заявил Белоглазов.
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