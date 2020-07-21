Эксперт объяснил, зачем россияне стали чаще покупать водку

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21 июля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Водка. Фото: pixabay.com

В России во время самоизоляции был зафиксирован резкий рост продаж спиртного, при этом популярность водки увеличилась на 20% в сравнении с прошлогодними показателями.

Генеральный директор крупной торговой сети Ян Дюннинг объяснил, почему россияне на карантине стали скупать водку. По его словам, причиной стали слухи о том, что этот напиток может уберечь от коронавируса.

При этом эксперт добавил, что в целом за последние годы в России наметилась тенденция по снижению потребления алкоголя. Дюннинг считает, что коронавирус не должен сильно повлиять на это. «Думаю, эта тенденция будет продолжаться, если, конечно, водка и вправду не является «вакциной» от коронавируса», - сказал он.