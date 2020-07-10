В России перестают пить крепкий алкоголь?

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10 июля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Коньяк. Фото: pixabay.com

В Роскачестве заметили, что в России который год количество потребляемых населением крепких алкогольных напитков снижается в пользу вина.

В ведомстве обратили внимание на то, что россияне стали чаще отдавать предпочтение винам вместо крепкого алкоголя. В первом квартале 2020 года продажи вина выросли на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что эта тенденция сохранилась и во время карантина.

«В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина. Данный тренд уже не первый год поддерживается инициативами Минпромторга России, Минсельхоза и Роскачества», - сообщили эксперты.