В России перестают пить крепкий алкоголь?

В Роскачестве заметили, что в России который год количество потребляемых населением крепких алкогольных напитков снижается в пользу вина.
В ведомстве обратили внимание на то, что россияне стали чаще отдавать предпочтение винам вместо крепкого алкоголя. В первом квартале 2020 года продажи вина выросли на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что эта тенденция сохранилась и во время карантина.
«В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина. Данный тренд уже не первый год поддерживается инициативами Минпромторга России, Минсельхоза и Роскачества», - сообщили эксперты.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.