Агротуризму в Тверской области быть!

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21 июля 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели. Тверь», Николай УХТИН ]

Депутат Госдумы, член Комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова

Как сообщает «Российская газета» в статье «Сельский туризм ждет законодательного оформления», до конца года Государственная Дума может принять закон, который призван создать правовую основу существования агротуризма. И вдвойне приятно, что истоки этой законодательной инициативы – в нашей области.

Дело в том, что «локомотивом» законопроекта выступила депутат Госдумы, член Комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова. В 1997 году она создала в Тверской области собственное фермерское хозяйство, а с 2005-го занялась агротуризмом.

«Когда я стала депутатом, многие начали обращаться ко мне за тем, чтобы создать специальный закон о сельском туризме, чтобы люди могли спокойно работать и знать, что никто не придёт и не накажет их, по сути, за то, что соответствующего кода ОКВЭД не существует», – цитирует Светлану Максимову «Российская газета».

Агротуризм в России имеет огромный потенциал. Он сможет вдохнуть новую жизнь в заброшенные деревеньки, а власти сельских поселений получат постоянный источник пополнения бюджета. И, может быть, молодежь перестанет убегать в город из деревни, потому что агротуризм – это модно, круто и денежно. А с принятием нового закона бизнес в сфере сельского туризма получит и господдержку – в 2021 году, как уже сообщал «АН-Туризм», стартует новый, 14-ый нацпроект «по внутреннему и въездному туризму» с предполагаемым годовым бюджетом не менее 80 млрд руб.

Да и время для развития сельского туризма сейчас самое подходящее. Из-за пандемии COVID-19 усилилась миграция горожан в деревню, провести длительную самоизоляцию на природе могут только весьма обеспеченные граждане, а они привыкли к высокому уровню экологической безопасности продуктов, т.е. им, как потребителям, как раз нужны объекты агротуризма. Это насущное требование времени.

Например, в Конаковском районе Тверской области строится коттеджный посёлок «Екатериновка». По плану застройки в нём обязательно должна присутствовать экоферма. Представитель застройщика Юрий Коробов говорит, что она будет открыта не только для жителей посёлка, но и для туристов.

«Будем проводить экскурсии, где можно будет посмотреть как растут разные сельскохозяйственные культуры, различные мастер-классы – от посадки огурцов до засолки. Сегодняшний школьник ничего этого не видит. На мой взгляд, у нас растёт поколение, у которого складывается немного небрежное отношение к земле, к природе. Когда всё можно купить в магазине, не задумываешься, откуда это берётся», - цитирует Юрия Коробова «Российская газета».

Возвращаясь к законодательной инициативе нашего депутата, Светланы Максимовой, то, по её мнению, проект закона, соавторами которого выступили 25 депутатов и двое сенаторов, будет принят до конца осенней парламентской сессии.