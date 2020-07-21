Вирусолог предположил, что вакцина от коронавируса может оказаться невостребованной

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21 июля 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Вирусолог Павел Волчков считает, что в России может не понадобится массовый выпуск вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению специалиста, жители постепенно получают иммунитет к болезни.

«В России наблюдается ситуация, когда большое количество людей получают иммунитет от COVID-19 естественным путем… Это означает, что вакцина становится запасным вариантом, скорее всего, ее массовое производство не понадобится», - рассказал эксперт.

Он отметил, что создание вакцины для многих государств стало возможностью показать свои силы, но в итоге препарат может не потребоваться. При этом вирусолог допустил, что к массовой вакцинации могут прибегнуть Китай, Япония и Южная Корея – страны, где параметры коллективного иммунитета гораздо ниже, чем в России.