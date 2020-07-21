Вирусолог предположил, что вакцина от коронавируса может оказаться невостребованной
21 июля 2020, 08:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вирусолог Павел Волчков считает, что в России может не понадобится массовый выпуск вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению специалиста, жители постепенно получают иммунитет к болезни.
«В России наблюдается ситуация, когда большое количество людей получают иммунитет от COVID-19 естественным путем… Это означает, что вакцина становится запасным вариантом, скорее всего, ее массовое производство не понадобится», - рассказал эксперт.
Он отметил, что создание вакцины для многих государств стало возможностью показать свои силы, но в итоге препарат может не потребоваться. При этом вирусолог допустил, что к массовой вакцинации могут прибегнуть Китай, Япония и Южная Корея – страны, где параметры коллективного иммунитета гораздо ниже, чем в России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.