Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Во вторник в Москве будет ненастная погода

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Москве будет ненастная погода
дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что во вторник, 21 июля, жителей Москвы ожидает ненастная погода. В городе в течение сегодняшнего дня пройдут кратковременные дожди.

Погода в столице России во вторник будет обуславливаться тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. В городе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, ожидается гроза. Ветер будет западный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Столбики термометров не поднимутся выше плюс 22 градусов, вследствие чего температурный фон будет ниже нормы на 3 градуса.

ЕТ

Экономика

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Предполагаемая деноминация в Российской Федерации не приведет ни к чему хорошему. С таким заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил экономист, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью