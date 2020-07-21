Во вторник в Москве будет ненастная погода

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что во вторник, 21 июля, жителей Москвы ожидает ненастная погода. В городе в течение сегодняшнего дня пройдут кратковременные дожди.
Погода в столице России во вторник будет обуславливаться тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. В городе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, ожидается гроза. Ветер будет западный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.
Столбики термометров не поднимутся выше плюс 22 градусов, вследствие чего температурный фон будет ниже нормы на 3 градуса.
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