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Синоптики рассказали об умеренно прохладной погоде в Москве на этой неделе

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптики рассказали об умеренно прохладной погоде в Москве на этой неделе
лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какую погоду следует ожидать москвичам на этой неделе. Предполагается, что жары в столице России в ближайшие дни не будет.

В течение недели в дневные часы в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными послеполуденными дождями. Столбики термометров днем не будут подниматься выше плюс 23 градусов, а ночью будут достигать от плюс 13 до плюс 15 градусов, в середине недели – плюс 12.

Александр Синенков уточнил, что в ближайшие семь дней погода в столице будет умеренно прохладной.

ЕТ

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