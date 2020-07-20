Синоптики рассказали об умеренно прохладной погоде в Москве на этой неделе

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какую погоду следует ожидать москвичам на этой неделе. Предполагается, что жары в столице России в ближайшие дни не будет.
В течение недели в дневные часы в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными послеполуденными дождями. Столбики термометров днем не будут подниматься выше плюс 23 градусов, а ночью будут достигать от плюс 13 до плюс 15 градусов, в середине недели – плюс 12.
Александр Синенков уточнил, что в ближайшие семь дней погода в столице будет умеренно прохладной.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.