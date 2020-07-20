В Гидрометцентре предупредили о 40-градусной жаре на юге России

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20 июля 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

термометр, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в некоторые регионы Российской Федерации уже на этой неделе придет настоящая жара. Воздух прогреется до плюс 40 градусов.

Роман Вильфанд отметил, что в Астраханской области, Ингушетии, Чеченской Республике и на Ставрополье столбики термометров поднимутся от плюс 40 до плюс 42 градусов. Синоптик также заявил, что в Северной Осетии воздух прогреется до плюс 38 градусов.

Подчеркивается, что повышения температуры в вышеуказанных регионах следует ожидать в первые дни недели.