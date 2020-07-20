В Гидрометцентре предупредили о 40-градусной жаре на юге России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в некоторые регионы Российской Федерации уже на этой неделе придет настоящая жара. Воздух прогреется до плюс 40 градусов.
Роман Вильфанд отметил, что в Астраханской области, Ингушетии, Чеченской Республике и на Ставрополье столбики термометров поднимутся от плюс 40 до плюс 42 градусов. Синоптик также заявил, что в Северной Осетии воздух прогреется до плюс 38 градусов.
Подчеркивается, что повышения температуры в вышеуказанных регионах следует ожидать в первые дни недели.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.