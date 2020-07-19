Синоптики не обещают жаркую погоду в Москве и Подмосковье на будущей неделе

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19 июля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дождь, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Синоптики не прогнозируют жаркую погоду в Москве и Подмосковье на будущей неделе. Температура воздуха в столичном регионе днем ожидается комфортной, но до конца рабочей недели возможны «кратковременные дожди разной интенсивности».

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, что в Москве и Московской области практически всю неделю погоду в столичном регионе будет определять область пониженного атмосферного давления.

В столице преобладающая ночная температура — +13…+15 °С, по области — +10…+15 °С. В понедельник днем температура воздуха, как говорят синоптики, не повысится выше +23 °С. Вторник будет чуть теплее, температура ожидается повыше. И до конца недели в рабочие дни температура будет удерживаться примерно на таких значениях.

Гидрометцентр ранее сегодня объявил в Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы.