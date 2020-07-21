Фальков завил, что ректоры вузов должны лично помогать выпускникам с трудоустройством

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21 июля 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Выпускной. Фото: pixabay.com

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ректоры российских вузов в этом году должны лично контролировать трудоустройство выпускников, чтобы таким образом не допустить «негативных явлений».

«Наша задача – не только дать качественное образование, но и помочь выпускникам трудоустроиться... Хочу обратиться к каждому из ректоров… Надо уделить особое внимание этому вопросу… С учетом специфики 2020 года мне бы хотелось, чтобы вы лично посмотрели на ту ситуацию», - отметил министр. Он подчеркнул, что контролировать трудоустройство нужно будет минимум до конца года.

Ранее стало известно, что за июнь безработица в России «приросла» более чем на 2%.