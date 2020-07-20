В России введут запрет на изъятие домашних животных за долги

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20 июля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пастух. Фото: pixabay.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала запрет на изъятие домашних животных за долги.

Автор законопроекта, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил запретить отбирать домашних животных у должников микрофинансовых организаций. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс.

Документ вернули в Госдуму на доработку, чтобы в нем было прописано, какие именно животные будут относиться к домашним.

По словам автора инициативы, сейчас уже запрещено изымать за долги сельскохозяйственных животных – это племенной, молочный и рабочий скот, а также олени, кролики, птица и пчелы.