В России введут запрет на изъятие домашних животных за долги
20 июля 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала запрет на изъятие домашних животных за долги.
Автор законопроекта, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил запретить отбирать домашних животных у должников микрофинансовых организаций. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс.
Документ вернули в Госдуму на доработку, чтобы в нем было прописано, какие именно животные будут относиться к домашним.
По словам автора инициативы, сейчас уже запрещено изымать за долги сельскохозяйственных животных – это племенной, молочный и рабочий скот, а также олени, кролики, птица и пчелы.
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