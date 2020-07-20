В России могут вырасти штрафы для недобросовестных коллекторов

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20 июля 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Здание правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Правительство внесло в Госдуму проект, усиливающий ответственность за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан. Изменения вносятся в КоАП РФ.

Инициатива предусматривает «повышение штрафа за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, направленных на возврат просроченного долга с нарушением законодательства РФ». Для должностных лиц штраф составит от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев, для юрлиц - от 50 до 500 тысяч рублей, то есть, боле, чем в два раза.

Полномочиями по рассмотрению таких правонарушений будет наделена федеральная служба судебных приставов, говорится в пояснительной записке.