В России могут вырасти штрафы для недобросовестных коллекторов
20 июля 2020, 21:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Правительство внесло в Госдуму проект, усиливающий ответственность за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан. Изменения вносятся в КоАП РФ.
Инициатива предусматривает «повышение штрафа за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, направленных на возврат просроченного долга с нарушением законодательства РФ». Для должностных лиц штраф составит от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев, для юрлиц - от 50 до 500 тысяч рублей, то есть, боле, чем в два раза.
Полномочиями по рассмотрению таких правонарушений будет наделена федеральная служба судебных приставов, говорится в пояснительной записке.
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