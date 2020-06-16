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Правительство поддержит сохранение за должниками прожиточного минимума

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Правительство поддержит сохранение за должниками прожиточного минимума
Дом правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Правительство РФ намерено поддержать законопроекты, которые будут гарантировать должникам сохранение прожиточного минимума при взыскании долгов.

Предлагаемые поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ запрещают обращать взыскание на периодические доходы должника в размере, если остаток будет меньше прожиточного минимума. При этом суд по ходатайству должника вправе увеличить сумму, которая должна будет оставаться у него после списания, говорится в пояснительной записке к документу.

Однако такая гарантия не будет распространяться на задолженность по алиментам, коммунальным услугам, административным и судебным штрафам и налогам, а также страховым взносам.

ДВа

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