Правительство поддержит сохранение за должниками прожиточного минимума

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16 июня 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Дом правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Правительство РФ намерено поддержать законопроекты, которые будут гарантировать должникам сохранение прожиточного минимума при взыскании долгов.

Предлагаемые поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ запрещают обращать взыскание на периодические доходы должника в размере, если остаток будет меньше прожиточного минимума. При этом суд по ходатайству должника вправе увеличить сумму, которая должна будет оставаться у него после списания, говорится в пояснительной записке к документу.

Однако такая гарантия не будет распространяться на задолженность по алиментам, коммунальным услугам, административным и судебным штрафам и налогам, а также страховым взносам.