Российским пенсионерам и ИП могут отсрочить платежи по долгам

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11 июня 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсионеры на улице. Фото: сайт Госдумы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, а также для малого и среднего бизнеса, включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.

В частности, предлагается рассрочить взыскание задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и кредитам для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики

В документе, в частности, предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее двух МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей.

«Такая отсрочка может быть предоставлена однократно и сроком не более чем на два года», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В свою очередь, для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей законопроектом предлагается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили решить проблему обновления общественного транспорта в регионах.