В Госдуме предлагают решить проблему обновления общественного транспорта в регионах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сформировать программу поддержки регионов в этой сфере. Об этом он заявил в рамках «правительственного часа» с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
Володин отметил, что региональные бюджеты дотационные, регионы не могут самостоятельно обновить парк трамваев, автобусов и троллейбусов. Он считает, что на решение проблемы потребуется несколько лет.
«Нам надо сейчас, в это кризисное время сделать все, чтобы через внутренний спрос поддержать нашу промышленность», – отметил спикер ГД.
Он предложил тщательно изучить эту ситуацию, а также призвал обратить внимание на необходимость решения проблемы модернизации на селе, переоснащения его новой техникой.
Ранее Володин поручил взять на контроль ситуацию вокруг ДТП с участием Ефремова.