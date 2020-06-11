В Госдуме предлагают решить проблему обновления общественного транспорта в регионах

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11 июня 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Общественный транспорт. Фото: сайт Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сформировать программу поддержки регионов в этой сфере. Об этом он заявил в рамках «правительственного часа» с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Володин отметил, что региональные бюджеты дотационные, регионы не могут самостоятельно обновить парк трамваев, автобусов и троллейбусов. Он считает, что на решение проблемы потребуется несколько лет.

«Нам надо сейчас, в это кризисное время сделать все, чтобы через внутренний спрос поддержать нашу промышленность», – отметил спикер ГД.

Он предложил тщательно изучить эту ситуацию, а также призвал обратить внимание на необходимость решения проблемы модернизации на селе, переоснащения его новой техникой.

Ранее Володин поручил взять на контроль ситуацию вокруг ДТП с участием Ефремова.