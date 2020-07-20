Власти Пермского края решили ужесточить масочный режим в регионе

В указ губернатора Пермского края о режиме самоизоляции вносятся изменения, которые коснутся масочного и перчаточного режима.
Теперь ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах ужесточено. За нарушение режима предусмотрен штраф.
В региональном Минздраве пояснили, что мера связана с ростом ежесуточного числа заболевших – всю последнюю неделю показатель превышает 80 человек, и коэффициента распространения заболевания, который, по данным на 20 июля, составляет 1,2.
Для второго этапа снятия ограничений, на котором сейчас находится Прикамье, коэффициент не должен превышать 0,8. В регионе режим строгой самоизоляции сохраняется до 28 июля для людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.
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