В Смоленской области ограничительные мероприятия по коронавирусу решили продлить до 27 июля
20 июля 2020, 18:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: keytown.me
Губернатор Смоленской области подписал указ о продлении второго этапа снятия ограничений введенных в регионе во время режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно подписанному документу, в регионе под запретом как минимум до 27 июля остается работа кафе, ресторанов, а также спортивных и детский учреждений.
Местные СМИ отмечают, что в области уже не первый раз за сутки до окончания действия указа о повышенной готовности коэффициент распространения инфекции резко снижается. При этом охват населения тестированием уже меньше 70 в сутки на 100 тыс. населения, что недостаточно даже для первого этапа снятия ограничений.
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