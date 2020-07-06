Смоленская область перешла на второй этап снятия ограничений

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6 июля 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Смоленск. Фото: pixabay.com

Смоленская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

В частности, в регионе возобновляется торговля непродовольственными товарами, но при этом сохраняется масочный режим.

В постановлении областного правительства уточняется, что торговля непродовольственными товарами может вестись только в торговых залах площадью не менее 800 квадратных метров.

«Уличная торговля также возобновляется при соблюдении мер профилактики, использовании масок и перчаток, регулярной дезинфекции и социальной дистанции», – говорится в сообщении.