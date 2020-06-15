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Губернатор Смоленской области продлил режим повышенной готовности до 22 июня

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Смоленской области продлил режим повышенной готовности до 22 июня
Губернатор Смоленской области Алексей Островский. Фото: сайт администрации СО.

В указе говорится, что жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.

Под запретом остаётся работа ночных клубов и дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат, иных развлекательных и досуговых заведений, парикмахерских и салонов красоты, а также фитнес-центров.

По-прежнему приостановлена деятельность организаций общепита, кроме возможности доставки и обслуживания на вынос, объектов розничной торговли.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на 15 июня в Смоленской области зарегистрировано 3 868 случаев заболевания COVID-19, прирост за сутки составил 77 случаев.

ДВа

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