Смоленские власти приняли решение снова закрыть все кинотеатры

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Пустой кинозал. Фото: Pixabay

15 мая губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение об отмене некоторых мер смягчения режима повышенной готовности.

Такое решение было принято после обращения главного санитарного врача региона Сергея Рогутского, который проанализировал эпидобстановку в регионе и пришел к выводу, что ряд послаблений необходимо отменить.

Одной из вынужденных мер стало закрытие кинотеатров, которые открыли всего три дня назад.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области оспаривают решение губернатора о начале отмены ограничений.