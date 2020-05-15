В Свердловской области оспаривают решение губернатора о начале отмены ограничений

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15 мая 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Человек в респираторе. Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских не согласен с решением губернатора региона Евгения Куйвашева начать снимать введенные из-за коронавируса ограничения.

Медик отмечает, что для начала постепенной отмены ограничительного режима требуется 3 условия: 50% свободных коек для больных COVID-19, более 70 тестов на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции ниже 1. В регионе не выполнено ни одно из вышеперечисленных требований, отмечает Козловских.

Врач направил Куйвашеву письмо, в котором предложил повременить с началом снятия ограничений. «Предложения регионального управления Роспотребнадзора … получены. Они изучаются и прорабатываются», - заявили в оперштабе.