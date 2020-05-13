В Свердловской области для девятиклассников отменили ОГЭ-2020

В Свердловской области отменили сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.
Он отметил, что выпускникам в аттестат будут выставляться отметки по текущим знаниям, результатам их образования.
Также Биктуганов поделился: ЕГЭ в регионе пока планируется начать 8 июня. В последние две недели учебного года министерствообласти рекомендовало не задавать домашние задания и не ставить отметок, а сконцентрироваться на повторении пройденного материала.
Ранее сообщалось: в первом чтении Государственная Дума приняла специальный законопроект, направленный на поддержку старшеклассников. Об этом стало известно в среду, 13 мая.