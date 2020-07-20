Старшая дочь главы Чечни прокомментировала санкции США

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20 июля 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Айшат Кадырова, фото: инстаграм

Старшая дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова прокомментировала свое включение в санкционный список Госдепа США. Девушка не только не расстроена, но восприняла новость с улыбкой.

"Мой дедушка, первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров отдал свою жизнь в борьбе с международным терроризмом, погиб на пути мира, добра, справедливости. Мой дорогой отец день и ночь работает на этом пути, не покладая рук", - отметила девушка."Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки", - написала Кадырова в Instagram. По ее словам, именно этот факт позволил ей еще раз убедиться в правильности своих поступков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении чеченского лидера в чёрный список.