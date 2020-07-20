Володин проанонсировал новый формат отчета правительства в Госдуме
20 июля 2020, 21:39[ «Аргументы Недели» ]
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый формат отчета повысит ответственность членов правительства, их вовлеченность в диалог с парламентом.
«Важно, что правительство слышит депутатов. Ранее мы обращали внимание председателя правительства, что ряд законов не работает из‑за того, что некоторые министерства и ведомства годами тянут с подготовкой необходимых подзаконных актов», – сказал Вячеслав Володин.
Председатель ГД напомнил, что в минувший четверг премьер поставил задачу по подготовке этих нормативных актов в течение двух месяцев.
«Для нас отчет правительства – это новый этап развития парламентаризма, это новый этап реализации норм Конституции. И мы считаем правильным построить диалог таким образом, чтобы эта ответственность была не только на председателе правительства, но и на министрах, на вице-премьерах», – добавил Володин.
Отчет правительства о работе кабмина состоится в среду, 22 июля.
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