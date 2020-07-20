Мишустин назначил первого зама в Минэкономразвития РФ
20 июля 2020, 20:46[ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Иванова первым заместителем Минэкономразвития России.
На новом посту Иванов будет курировать крупные инвестиционные проекты и реализацию механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Ранее Андрей Иванов занимал должность заместителя министра финансов России.
Он окончил в 1997 году Красноярский госуниверситет, в 2009 г. Российскую академию госслужбы при президенте РФ. В 1998-2004 был советником губернатора края по правовым вопросам, затем возглавил «Сибирский машиностроительный холдинг».
В 2008-2012 он возглавлял департамент бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Минфина РФ, в течение последних восьми лет занимал пост замминистра финансов.
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