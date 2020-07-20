Невесте Яшина прислали компромат 10-летней давности

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20 июля 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Вера Мусаелян, инстаграм певицы

Невеста депутата от Красносельского района Ильи Яшина, певица Вера Мусаелян сообщила, что ей прислали интимное видео с участием ее жениха и двух девушек с комментарием: "Ваш будущий муж вас очень любит! Всех вас очень любит!"

Расстроить свадьбу не получилось, Вера горда своим будущим мужем. Видео с Яшиным было снято еще около 10 лет назад, когда Яшин был молодым и холостым. Певица заверила в соцсети, что ничего, кроме гордости за мужественность своего избранника в этой ситуации она не испытала.