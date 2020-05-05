Топ-10 мошеннических схем: как наживаются на коронавирусе

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5 мая 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Илья Яшин

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Воры всегда активизируются в период общественного стресса: шлют письма, звонят, стучатся в двери. Российский политик Илья Яшин разобрал десять самых распространенных схем, которые сейчас используют аферисты.

1. Путин даст денег

Мошенники, представляясь сотрудниками центра госуслуг, звонят с информацией о положенной компенсации. Преступники пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию. Затем у потерпевшего просто снимают все деньги с карты.

2. Заграница нам поможет

Людям поступают письма из авторитетных зарубежных организаций с сообщением о том, что запущена целевая программа помощи нуждающимся в России. К сообщению прикреплена ссылка, при переходе по которой мошенники получают доступ ко всем данным вашего компьютера.

3. Вы оштрафованы

Часто мошенники пытаются получить деньги с помощью психологического давления. Они звонят и сообщают, что человеку выписан штраф за нарушение режима самоизоляции, при этом предлагают оплатить его переводом на обычный сотовый номер. В случае неуплаты, угрожают они, штраф удвоится или и вовсе будет возбуждено уголовное дело.

4. Родственник в беде

Человеку звонит врач и сообщает, что его маму или другого близкого родственника забрали с подозрением на коронавирус. При этом, поговорить с самим пострадавшим невозможно, он в больнице и ждать теста ему придётся более 2 недель. При этом, врач уточняет, что есть возможность ускорить процесс – оплатить тест самому переводом на карту.

5. Отсрочка по кредитам

Мошенники рассылают письма с предложением помочь решить вопросы с банками. Они прикрепляют ссылку на фишинговый сайт, который крадёт данные личного кабинета. Вместо отсрочки по кредиту человек просто теряет деньги.

6. Шлите ваши донаты

Мошенники злоупотребляют желанием людей помочь другим и просят присоединиться к мировым акциям по сбору денег. В итоге человек переводит деньги, которые останутся в кармане у преступников.

7. Динозавры оживают

В период пандемии активизировались и старые добрые мошенники-целители, идущие по следам Кашпировского. Десятки тысяч зрителей верят, что после просмотра видео у них повысится иммунитет.

8. Фальшивые пропуски

Такой вид мошенничества особенно популярен в Москве, где введен режим пропусков. Жулики предлагают сделать фейковые рабочие пропуски за 5-7 тысяч рублей. Документ вы и правда получите, но как только предъявите его патрульному – рискуете отправиться в тюрьму на год за подлог.

9. Фейковая дезинфекция

Воры ходят по домам под видом государственных санитарных служб и обрабатывают квартиры, попутно воруя у людей вещи. Обычно они начинают рассказывать, что в соседнем подъезде обнаружен человек с коронавирусом, и теперь срочно необходимо обработать весь дом.

10. Обереги и талисманы

Мошенники продают всевозможные обереги, которые якобы должны защитить от коронавируса. После этого, успокоившийся человек встречается с родственниками, гуляет по городу, возможно заражая других. Одними из самых популярных защитных средств стали бейджики "блокаторы вируса", которые надевали даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и ведущий Андрей Малахов. Ученые же предупреждаю, диоксид хлора, который находится в этих бейджах опасен для здоровья.