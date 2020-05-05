Топ-10 мошеннических схем: как наживаются на коронавирусе

Воры всегда активизируются в период общественного стресса: шлют письма, звонят, стучатся в двери. Российский политик Илья Яшин разобрал десять самых распространенных схем, которые сейчас используют аферисты.
1. Путин даст денег
Мошенники, представляясь сотрудниками центра госуслуг, звонят с информацией о положенной компенсации. Преступники пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию. Затем у потерпевшего просто снимают все деньги с карты.
2. Заграница нам поможет
Людям поступают письма из авторитетных зарубежных организаций с сообщением о том, что запущена целевая программа помощи нуждающимся в России. К сообщению прикреплена ссылка, при переходе по которой мошенники получают доступ ко всем данным вашего компьютера.
3. Вы оштрафованы
Часто мошенники пытаются получить деньги с помощью психологического давления. Они звонят и сообщают, что человеку выписан штраф за нарушение режима самоизоляции, при этом предлагают оплатить его переводом на обычный сотовый номер. В случае неуплаты, угрожают они, штраф удвоится или и вовсе будет возбуждено уголовное дело.
4. Родственник в беде
Человеку звонит врач и сообщает, что его маму или другого близкого родственника забрали с подозрением на коронавирус. При этом, поговорить с самим пострадавшим невозможно, он в больнице и ждать теста ему придётся более 2 недель. При этом, врач уточняет, что есть возможность ускорить процесс – оплатить тест самому переводом на карту.
5. Отсрочка по кредитам
Мошенники рассылают письма с предложением помочь решить вопросы с банками. Они прикрепляют ссылку на фишинговый сайт, который крадёт данные личного кабинета. Вместо отсрочки по кредиту человек просто теряет деньги.
6. Шлите ваши донаты
Мошенники злоупотребляют желанием людей помочь другим и просят присоединиться к мировым акциям по сбору денег. В итоге человек переводит деньги, которые останутся в кармане у преступников.
7. Динозавры оживают
В период пандемии активизировались и старые добрые мошенники-целители, идущие по следам Кашпировского. Десятки тысяч зрителей верят, что после просмотра видео у них повысится иммунитет.
8. Фальшивые пропуски
Такой вид мошенничества особенно популярен в Москве, где введен режим пропусков. Жулики предлагают сделать фейковые рабочие пропуски за 5-7 тысяч рублей. Документ вы и правда получите, но как только предъявите его патрульному – рискуете отправиться в тюрьму на год за подлог.
9. Фейковая дезинфекция
Воры ходят по домам под видом государственных санитарных служб и обрабатывают квартиры, попутно воруя у людей вещи. Обычно они начинают рассказывать, что в соседнем подъезде обнаружен человек с коронавирусом, и теперь срочно необходимо обработать весь дом.
10. Обереги и талисманы
Мошенники продают всевозможные обереги, которые якобы должны защитить от коронавируса. После этого, успокоившийся человек встречается с родственниками, гуляет по городу, возможно заражая других. Одними из самых популярных защитных средств стали бейджики "блокаторы вируса", которые надевали даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и ведущий Андрей Малахов. Ученые же предупреждаю, диоксид хлора, который находится в этих бейджах опасен для здоровья.