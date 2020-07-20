Свердловский губернатор продлил действие указа об особом режиме до 27 июля
20 июля 2020, 15:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: e1.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на критику местных жителей по поводу отсутствия контроля за масочным режимом.
«Проверки соблюдения указа об особом режиме проводятся. Может быть, не так массово, чтобы это бросалось в глаза, но все же», – ответил Куйвашев.
Глава области отметил, что по всему региону составлено более 25 тысяч протоколов по статье 20.6.1 КоАП, штрафов уже больше чем на миллион выписано. По его словам, в одном только Екатеринбурге под 2 тысячи профилактических бесед провели с нарушителями. Кроме областного центра наибольшее количество нарушений выявлено в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Алапаевске, Первоуральске, Артемовском.
Также в этот день Куйвашев продлил действие указа об особом режиме до 27 июля.
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