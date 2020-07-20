Был ли главный редактор Baltnews.lv агентом КГБ

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20 июля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Архив КГБ Латвии, фото соцсети

Понедельник в Риге ознаменовался тем, что наружу «вылезла» история главного редактора портала Baltnews.lv Андрея Яковлева, который утверждает, что общался с КГБ (исключительно по работе), но агентом не был. Эту историю рассказал латвийский портал DELFI.

Нет особого секрета, что Латвия рассекретила «мешки ЧК». Те, которые остались в стране. В картотеке КГБ под оперативным псевдонимом «Александр» фигурирует имя журналиста, ныне главного редактора портала Baltnews.lv Андрея Яковлева. Кстати, данный портал имеет косвенное отношение к российскому холдингу «Россия Сегодня».

Что по этому поводу говорит сам Яковлев?

Как сообщает портал DELFI, Андрей Яковлев отрицает факт своего сотрудничества с КГБ. Как журналист, он оформлял допуск в КГБ, чтобы получить материал по военной тематике. Разумеется, в архивах. В те советские годы он вел передачи по военной тематике. Более того, суд не обнаружил подтверждение этой информации. Да, Яковлев признает, что соприкасался с представителями советских спецслужб, но по работе.

Но есть же карточка агента «Александр» (номер личного дела 23640), где указана реальная фамилия – Андрей Яковлев. Имеется информация, что он был завербован в 1988 году, когда занимал пост редактора на ТВ. Завербован «Александр» 5-м отделом 8-й группы КГБ.

Но Яковлев не согласен с этим: ходил по работе в КГБ, но агентом не был.

А как же карточка, номер дела, вербовка? Разве карточки с «позывным» давали всем, а не только агентам? Насколько он мог, как говорит Яковлев, регулярно посещать органы? В каком случае это может происходить без проблем?

«Аргументы Недели» обратились за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке, чтобы прояснить ситуацию.

«Давайте не будем слушать «индийских» песен. Вы понимаете, что такое регулярно приходить в КГБ (архив), чтобы получить информацию для программ? Это не просто сложно, а практически невозможно даже редактору ТВ. В архивах «сидела» опытная команда, которая состояла из старых дев и пожилых сотрудников органов. Мимо них и мышь не проскочила бы! Там ранг, положение, звание не играли никакой роли. Нужна была бумага-броня, которая давала доступ. Ее не все могли получить, а только «отличившиеся». Это говорит о том, что к Яковлеву был особый интерес органов. И свои дела. Что касается карточки, «позывного» и номера личного дела, то это говорит о том, что человек является агентом, а не «заходящим» человеком. И никак иначе! Бывали люди, которые заходили в КГБ, но не представляли интереса, и им номеров, «позывных» не давали. Что касается суда, то тут все просто. Многие кураторы не хотят называть имен своих агентов. Просто не хотят. Мол, не помню уже и т.д. Причин много: не желают портить жизнь человеку, хотят забыть те годы. И что тогда выносит суд? Не установлено! Практически все суды по таким делам заканчиваются одинаково – не установлено! Мне лично все тут предельно понятно. И дальше бы молчали, но, видимо, какой-то журналист раскопал данную информацию. Вот и возникла «история» Яковлева».