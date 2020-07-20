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Военный политолог оценил отражение расчетами С-400 "атаки" на Черноморское побережье в рамках проверки

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Военный политолог оценил отражение расчетами С-400
С-400, mil.ru

Военный политолог Андрей Кошкин оценил "отражение" ударов беспилотников и крылатых ракет по критически важным объектам Черноморского побережья расчетами С-400 в рамках внезапной проверки боеготовности.

Ранее расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", которые находятся на Кубани, во время проверки боеготовности ВС РФ смогли отразить условные удары крылатых ракет, а также атаку боевых дронов на важные объекты.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Радио Sputnik отметил, что подобные внезапные проверки показывают уровень подготовки армии. Эксперт заметил, что отражение атак является пиком боевого мастерства. По мнению Кошкина, военные специалисты продемонстрировали впечатляющие результаты. Кроме того, была показана степень качества высокотехнологичного оружия.

ЕТ

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