В России за сутки скончались 85 человек с коронавирусом

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20 июля 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

анализы, Marijan Murat/dpa

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончались 85 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Известно, что, в частности, за минувшие 24 часа 26 пациентов с COVID-19 скончались в Санкт-Петербурге, а 15 – в Москве.

С начала пандемии в России умерли 12 427 человек с выявленным коронавирусом нового типа.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки на территории РФ впервые с 29 апреля выявили менее 6 тысяч случаев заражения COVID-19 – 5 940.