В России выпускники школ сегодня сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

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20 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Экзамен, фото: Alexander Rekun, globallookpress.com

В России сегодня, 20 июля, выпускники школ сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и иностранным языкам. Выпускники имеют возможность сдать на выбор пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

Экзамен по биологии в этом году намерены сдать свыше 144 тысяч человек, в том числе 136 тысяч - выпускники 2020 года.

По данным Рособрнадзора, продолжительность экзамена по биологии составит 3,5 часа. Выпускникам предстоит выполнить работу из двух частей, включающих 28 заданий.

Узнать результаты ЕГЭ школьники, собирающиеся поступать в вузы, смогут не позднее 2 августа. В этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ могут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.

В этом году выпускники сообщают о завышенной сложности заданий по математике, физике, химии. Выпускники школ 2020 года, которые сдавали ЕГЭ по химии, и их родители потребовали признать результаты экзамена недействительными.