В Госдуме готовят законопроекты для школьных учителей, предлагается вернуть им право досрочно выходить на пенсию

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20 июля 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Министр прсвещения Кравцов, фото: Russian Government, globallookpress.com

В Госдуме работают над изменениями в федеральный закон "Об образовании", предлагающими обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата школьного учителя должна быть не ниже средней по региону и стране.

Олег Смолин, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, напомнил, что в советский период все педагогические работники пользовались правом на удлиненный отпуск 56 календарных дней или 48 рабочих. По словам депутата Госдумы, в соответствии с 55-й статьей Конституции РФ, пункт 2, предлагается вернуться к тому, что педагоги когда-то имели педагогический отпуск.

Смолин считает, что предлагаемые поправки в законодательство направлены на повышение правового статуса и улучшение условий труда педагогов, что позволит устранить нехватку учителей, особенно в селах.

Пункт 2 статьи 55 Конституции РФ гласит, что "в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина".

В Минпросвещения выступили против KPI для учителей. Педагог не может быть виноват в том, что выпускник не сдал ЕГЭ.