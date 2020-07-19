В Минпросвещения выступили против KPI для учителей. Педагог не может быть виноват в том, что выпускник не сдал ЕГЭ

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Школа, фото: Alexander Rekun, globallookpress.com

Евгений Семченко, директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ, заявил, что нельзя оценивать работу школьных учителей по результатам сдачи ЕГЭ или ОГЭ выпускниками.

По его словам, все 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам экзамена. По убеждению Семченко, "прикручивать" KPI (ключевые показатели эффективности) учителям, оценивать их работу по тому, как их выпускники сдачи Единый госэкзамен, нельзя. Он считает, что "педагог не может быть виноват в том, что выпускник не сдал ЕГЭ по его предмету".

Он обратил внимание региональных министров образования, муниципальных отделов образования, директоров школ, что ни в коем случае нельзя оценивать работу муниципалитета, школы, класса, конкретного педагога по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур. Семченко в эфире радио "Комсомольская правда" сказал, что нужно не оценивать и наказывать, а выявлять проблемы преподавателей и учеников и стараться их устранить.