Автоэксперт назвал четыре главные причины быстрого выхода из строя аккумулятора автомобиля

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20 июля 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: За рулем

аккумулятор, pixabay.com

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал о четырех ключевых причинах преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля. Специалист объяснил, на что следует обратить внимание.

Колодочкин отметил, что одна из причин ранней "смерти" аккумулятора заключается в экономии во время покупки нового изделия.

Другой вариант – установка в машине АКБ неправильной системы. Эксперт отметил, что некоторые современные аккумуляторы производят по технологии AGM – они рассчитаны на большее количество циклов "разряд-заряда", вследствие чего их необходимо использовать в автомобилях с системами "Старт/стоп". Владельцы таких транспортных средств, однако, нередко ради экономии покупают "обычную" батарею, что приводит к ее очень быстрому выходу из строя.

Еще одной причиной стремительного износа АКБ являются перепады температуры. Колодочкин призвал автомобилистов хотя бы изредка контролировать состояние аккумулятора в жару и холод.

Причиной преждевременного выхода из строя батареи может стать и халатность водителей, приобретающих устройство, которое не подходит ни по типу, ни по электрическим параметрам, ни по размеру. Нередко аккумуляторы привязывают веревками, закрепляют скотчем или вовсе оставляют незафиксированными. Из-за этого может осыпаться активная масса, не исключено и появление трещин, что приведет к быстрому износу изделия.