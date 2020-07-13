Как защитить автомобиль в жаркую погоду

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13 июля 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль. Фото: pixabay.com

Автоэксперт Максим Ракитин научил, как в жаркую погоду защитить автомобиль от перегрева. По его словам, накрывать машину чехлом бессмысленно, это только усугубит ситуацию.

Специалист опроверг миф о том, что краска на автомобиле может деформироваться из-за прямых солнечных лучей. Однако пластик внутри авто действительно может пострадать от очень высоких температур. Но, в первую очередь, жара принесет дискомфорт водителю и пассажирам.

Ракитин напомнил, что в жару в автомобиле нелья оставлять огнеопасные предметы. «Если там, например, лежит зажигалка, есть очень большая вероятность того, что зажигалка взорвется. Помимо того, когда вы садитесь в горячий автомобиль, вам просто может стать плохо. Каждый человек воспринимает жару по-своему, а в автомобиле, стоящем на 35-градусной жаре, температура внутри может достигать 70-80 градусов в зависимости от цвета автомобиля», - предупредил автоэксперт. Он рекомендовал накрывать машину светоотражающим экраном, если автомобилю предстоит долгое время находиться под солнцем, передает Радио Sputnik.