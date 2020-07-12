В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей
12 июля 2020, 07:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: 5Колесо
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей. Отмечается, что в настоящее время соответствующий законопроект изучают в Минпромторге и Минтрансе.
В пояснительной записке сказано, что таким образом планируется помочь в сохранении экологии. При этом авторы документа сообщают, что это будет не прямой запрет, а лишь свод рекомендаций. Также в первую очередь они будут распространяться на коммерческие автомобили. Санкции для владельцев старых машин пока тоже не определены.
Отмечается, что в России на сегодняшний день более половины автомобилей старше 10 лет.
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