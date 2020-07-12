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12 июля 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5Колесо

Машина. Фото: pixabay.com

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей. Отмечается, что в настоящее время соответствующий законопроект изучают в Минпромторге и Минтрансе.

В пояснительной записке сказано, что таким образом планируется помочь в сохранении экологии. При этом авторы документа сообщают, что это будет не прямой запрет, а лишь свод рекомендаций. Также в первую очередь они будут распространяться на коммерческие автомобили. Санкции для владельцев старых машин пока тоже не определены.

Отмечается, что в России на сегодняшний день более половины автомобилей старше 10 лет.