Автоэксперт назвал ключевые признаки готовящегося угона автомобиля

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29 июня 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: За рулем

коробка переключения скоростей, pixabay.com

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал о главных признаках готовящегося угона автомобиля. По словам специалиста, злоумышленники перед похищением транспортного средства пытаются его "проверить".

Эксперт уточнил, что угон может начинаться с телефонных звонков, целью которых является попытка выяснить, защищена ли машина.

Кроме того, злоумышленники могут использовать "фейковые" просьбы о помощи, вынуждая человека оставить автомобиль без присмотра. Важным сигналом о готовящемся угоне является нестандартно сработавшая сигнализация. Кирилл Милешкин заметил, что от "глюков" электроники никто не застрахован, однако следует обратить внимание на данный фактор. Если машина внезапно начинает подавать "тревожные" сигналы, не с первого раза снимается с охраны, то, вероятно, ее "прощупывают".

Насторожиться владельцу стоит, если он обнаружил транспортное средство незапертым. Вероятно, угонщики ищут подходы к конкретной машине, выявляют ее слабые места. Не исключено также, что их спугнули при попытке кражи.

Еще одним признаком являются "метки" на машинах, в частности, это может быть брошюра под дворником или ветка на капоте. Если мусор быстро исчезает, это говорит об активном пользовании автомобилем. Если же нет, то угонщики могут воспринять это как сигнал к безопасной работе.

О подготовке к похищению машины могут свидетельствовать любые следы вмешательства, оставшиеся на кузове: отогнутый подкрылок, поврежденные личинки замков, прорези в неожиданных местах.

Автоэксперт заметил, что любой из вышеуказанных признаков может быть локальным сбоем или хулиганской выходкой, однако внимательность и осторожность не повредят.