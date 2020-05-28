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Несовершеннолетний петербуржец сообщил в полицию об угоне своего автомобиля

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Несовершеннолетний петербуржец сообщил в полицию об угоне своего автомобиля
фото: pixabey

Подросток из Петербурга обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля, который он приобрел два дня назад. Неизвестные угнали у 17-летнего подростка машину  синего цвета без госномеров, которая была припаркована на улице Шостаковича, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Молодой человек приобрел транспортное средство за 15 тысяч рублей пару дней назад. Машина была после аварии и имела повреждения. Юный петербуржец собирался ездить на своей "девяносто девятой", когда достигнет совершеннолетнего возраста. Официальный владелец автомобиля устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

СЕ

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